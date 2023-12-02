Osmaniye'de Kamyonun Kasasında 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

OSMANİYE'de polisin durdurarak arama yaptığı kamyonun kasasında bulunan brandanın içinden 12 kilo uyuşturucu Skunk maddesi çıktı. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polis, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı analiz çalışmaları sonucunda kent güzergahından uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonda narkotik köpek ile birlikte yapılan detaylı aramada, kasa içinde katlanmış branda arasından; 12 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan S.O., A.G. ve H.G. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel