Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen motosiklet ve 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen motosiklet ve 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Sami Yıldız idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyon, Kamil Kara Bulvarı'nda, önce trafik ışıklarında bekleyen Cengizhan Kocaoğlu (35) idaresindeki 80 ACC 428 plakalı motosiklete, ardından da 3 araca çarpıp durdu. Kazada, motosiklet sürücüsü Kocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonun çarptığı araçlardan birinde yaralanan kişi ise ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kamyon şoförü Yıldız'ı gözaltına aldı. Öte yandan, yaşamını yitiren Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kerem Kocaoğlu'nun da 2015 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. AA / Menderes Özat - Güncel Kamil Kara Bulvarı Osmaniye Güncel Haberler

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