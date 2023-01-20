Osmaniye'de kamyonetle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi
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Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mahsen Kılıç idaresindeki 27 U 0638 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeler yakınlarında A.Ç'nin kullandığı 80 ABV 398 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına devrildi. Mahsen Kılıç kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel