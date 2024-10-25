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Osmaniye'de Kamyonet Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Kamyonet Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mehmet Kömür, kamyonet çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kömür, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.

H.D. idaresindeki 80 LU 665 plakalı kamyonet, Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kömür'e (70) çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kömür, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

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