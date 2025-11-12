Osmaniye'de kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Şahin'in cenazesi, meslektaşları tarafından Çekmeköy'e getirildi.

Evli ve bir çocuk babası Şahin için Taşdelen Merkez Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, parti temsilcileri, polis memurunun meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı, defnedilmek üzere Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.