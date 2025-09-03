Osmaniye'de Kadına Silahlı Saldırı: Cezasızlık Politikaları Eleştirildi

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Bugün Osmaniye'de güpegündüz şehir otogarında bir kadın en yakınındaki erkek tarafından, babası tarafından pompalı bir silahla ağır yaralandı. Şuanda Osmaniye Devlet Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda entübe. İktidarın cezasızlık politikasıyla, bireysel silahlanmanın bir türlü önüne geçmeyen aksine adeta önünü açan politikalarıyla maalesef artık her eline silah geçiren; bir kadına, bir çocuğa bu namluyu doğrultabiliyor" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye otogarında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Bugün Osmaniye'de güpegündüz şehir otogarında bir kadın en yakınındaki erkek tarafından, babası tarafından pompalı bir silahla ağır yaralandı. Şuanda Osmaniye Devlet Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda entübe. Muhtemelen diz hizasından bacağı ampüte olacak ve yaşamına bu şekilde devam edebilecek, eğer yoğun bakımdan çıkabilirse. İktidarın cezasızlık politikasıyla, bireysel silahlanmanın bir türlü önüne geçmeyen aksine adeta önünü açan politikalarıyla maalesef artık her eline silah geçiren; bir kadına, bir çocuğa bu namluyu doğrultabiliyor. ve ne acıdır ki güpegündüz, herkesin içinde bir insanın canını almaya, bir insanı vahşice katletmeye cesaret edebiliyor."