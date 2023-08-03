Osmaniye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de 18 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 18 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Bahçe ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada kaçak 18 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel