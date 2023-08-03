Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de 18 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de 18 kaçak cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Bahçe ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada kaçak 18 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye Bahçe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title