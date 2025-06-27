Osmaniye'de Kaçak Sigara Makaronu Operasyonu: 3.7 Milyon Ele Geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 780 bin makaron ele geçirdi. 8 şüpheli gözaltına alındı ve diğer suçlamalarla ilgili 6 kişi daha yakalandı.
Osmaniye'de jandarma ekipleri 3 milyon 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine K.Ü. ve M.Ü'nün evlerinde arama yaptı.
Evde 3 milyon 780 bin makaron bulundu, K.Ü. ve M.Ü. gözaltına alındı.
Çalışmada, "kaçakçılıktan elde edilen mal varlığını akladıkları" iddiasıyla 6 şüpheli daha Adana ve Osmaniye'de operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilere ait taşınmaz, araç, kredi kartı, ziynet eşyası ile paraya el konuldu.
Gözaltındaki 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel