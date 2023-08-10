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Osmaniye'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

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Osmaniye'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Bölgeyi inceleyen ekipler, S.M, F.T. ve T.A'yı suçüstü yakaladı. Alanda dinamit, jeneratör ve kazı malzemesi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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