Osmaniye'de Kaçak Göçmen Operasyonu

OSMANİYE'de polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Yapılan incelemede, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan araç sürücüsü S.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA)