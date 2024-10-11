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Osmaniye'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ele Geçirildi

Osmaniye'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 2,5 Milyon Liralık Ele Geçirildi
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Osmaniye'de gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi. İki şüpheliye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi. 2 Şüpheli hakkında, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesi, Kışla Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ise piyasa değeri 2 milyon 500 lira olan 792 adet bidon içerisinde 3 bin 960 litre etil alkol, plastik tanklar, 2 adet 2 tonluk metal karışım tankı, 600 adet 5 litrelik boş bidon, 2 adet paketleme makinesi ve 1 takım karbon filtreleme sistemi ele geçirildi. Yapılan araştırmada, söz konusu etil alkolün içki yapılmasında kullanıldığı, farklı illere yüzey temizleyici olarak kargo firması üzerinden gönderildiği tespit edildi.

Olayda yakalanan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilmekte olduğu vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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