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Osmaniye'de Kaçak Altın Operasyonu: 6,5 Milyon Lira Değerinde Altın Ele Geçirildi

Osmaniye'de Kaçak Altın Operasyonu: 6,5 Milyon Lira Değerinde Altın Ele Geçirildi
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Osmaniye'de jandarma, şüpheli bir otomobilde yaptığı aramada 6,5 milyon lira değerinde 513 parça kaçak altın ve esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

OSMANİYE'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 6,5 milyon lira değerinde izinsiz basılmış 513 parça kaçak altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim günü otoyolda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün basımı dışında kaçak basıldığı değerlendirilen, yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde, 209 tam, 100 yarım ve 204 çeyrek altın olmak üzere toplam 513 parça ziynet altını ile 2,59 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. (36) hakkında 'Para ve eşidi sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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