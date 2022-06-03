Osmaniye'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler

Osmaniye'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı Kadirli ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kadirli ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde enerji nakil ve iletişim hattının kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kabloları çaldığı iddiasıyla B.A ve A.A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen malzemeler ilgili kurumlara teslim edildi. AA / Menderes Özat - Güncel Jandarma Hisarcık Kadirli Güncel Haberler

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