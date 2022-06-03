Osmaniye'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Kadirli ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde enerji nakil ve iletişim hattının kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kabloları çaldığı iddiasıyla B.A ve A.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Jandarma Hisarcık Kadirli Güncel Haberler

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