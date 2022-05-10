Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti
AA - Menderes Özat - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.
Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler son 1 haftada meydana gelen trafik kazalarında yaralanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Ekipler, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşür verdi.
AA / Menderes Özat - Güncel