Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti

AA - Menderes Özat - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti

Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.

Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler son 1 haftada meydana gelen trafik kazalarında yaralanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşür verdi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title