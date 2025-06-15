Osmaniye'de Jandarma'nın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Düzenlendi

OSMANİYE'de, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeklerinin gösterileri büyük ilgi gördü.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Millet Bahçesi'nde açılan sergide, modern silahlar ve ileri teknolojiye sahip teçhizatlar, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Etkinlikte bilgilendirici el broşürleri dağıtılırken, çocuklara da jandarma çocuk dergisi ve şapka hediye edildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının kullanılması ve uygulama şekliyle ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan yeni nesil hız tespit radar cihazı da stantta sergilendi.

Vatandaşlar, iz takip ve narkotik köpeklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar ve aileler, eğitimli köpeklerle fotoğraf çektirdi, onlara dokunarak sevdi. Eğitimli köpeklerin gerçekleştirdiği gösteriler ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,