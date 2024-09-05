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Osmaniye'de İzinsiz Tavus Kuşu Besleyen Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

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Osmaniye'de bir çiftlikte yapılan aramada, izinsiz ve uygunsuz şartlarda bakıldığı tespit edilen 15 tavus kuşu ele geçirildi. Çiftlik sahibine 8 bin 326 lira ceza kesildi ve tavus kuşları koruma altına alındı.

Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu beslediği tespit edilen kişiye 8 bin 326 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir çiftlikte arama yaptı.

Aramada, izinsiz ve uygunsuz şartlarda bakıldığı belirlenen 15 tavus kuşu ele geçirildi.

Çiftlik sahibi Fatih Y'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçlarından 8 bin 326 lira ceza verildi.

El konulan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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