Osmaniye'de İtfaiye Erleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesinde mahsur kalan bir kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kedi, merdivenli itfaiye aracı ile ağaca çıkan bir itfaiye eri tarafından yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından aşağı indirildi.

OSMANİYE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesindeki ağaca tırmanan ve mahsur kalan kedi, itfaiye erleri tarafından aşağı indirildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesinde bulunan ağaçta bir sokak kedisinin mahsur kaldığının görülmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Merdivenli itfaiye aracı ile ağaca çıkan bir itfaiye eri, kediyi yakalamak için çaba gösterdi. Bulunduğu yerden başka bir dala atlayan ve kurtarma aparatları ile yakalanmaya çalışan kedi, yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından aşağı indirildi. (DHA)