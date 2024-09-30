Osmaniye'de İtfaiye Ekibi Sulama Kanalına Düşen İneği Kurtardı
Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi Derviş Al'ın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, başarılı bir şekilde ineği kanaldan çıkardı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.
Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki arazide büyükbaşlarını otlatan Derviş Al, bir ineğinin sulama kanalına düştüğünü gördü.
Al'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin bağladığı halat yardımıyla inek kanaldan çıkarıldı.