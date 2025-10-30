Haberler

Osmaniye'de İtfaiye Aracına Fermuar Sistemi ile Yol Verildi
Osmaniye'de yangın ihbarına giden itfaiye aracına sürücüler, trafik kurallarına uygun şekilde fermuar sistemi ile yol vererek duyarlı bir davranış sergiledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

OSMANİYE'de yangın ihbarına giden itfaiye aracına sürücüler, fermuar sistemi ile yol verdi. O anlar araçtaki bir itfaiye eri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Musa Şahin Bulvarı ile Devlet Bahçeli Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen yangın ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edildi. Musa Şahin Bulvarı'ndan çarşı merkezi yönüne ilerleyen itfaiye aracı, Bahçeli Bulvarı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlarla karşılaştı. Siren sesini duyan sürücüler, itfaiye aracından yapılan anonsla birlikte trafik kurallarına uygun şekilde sağa ve sola yanaşarak aracın geçebilmesi için koridor oluşturdu. Fermuar sistemiyle yapılan bu örnek davranış sayesinde itfaiye ekibi, herhangi bir gecikme yaşamadan yoluna devam etti. İtfaiye aracına yol veren sürücülerin bu duyarlı hareketi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
