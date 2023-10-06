Osmaniye'de Issızca Köyü Muhtarı CHP'li Kaya'ya Elektrik Sorunundan Şikayet Etti: "Yerinde Kimse Gelip İncelemedi, Bizim Ne Çektiğimizi, Zorluklarını...

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniyeli depremzedelerin yaşadıkları elektrik sorununa dikkat çekti. Kaya’nın konuştuğu Issızca köyü muhtarı, “Yerinde kimse gelip incelemedi, bizim ne çektiğimizi, zorluklarını görmediler. Artık kışa doğru gidiyoruz çadırlarımızda elektrik yok, konteyner yok. Konteyner talep ediyoruz, Osmaniye merkezdeki konteynerleri verebiliriz diyor ama biz köylüyüz birim burada tavuğumuz, ineğimiz, atımız var, bunlarla birlikte mi gideceğiz. Çocuklarımız üniversiteye hazırlanıyor, bizim çocuklarımıza ortam hazırlamamız lazım, bu çadırlarda ne kadar ortam hazırlayabiliriz” dedi. Kaya, konuyu taşıdığı TBMM Genel Kurulu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslenerek “Bizim derdimiz, sizin göreviniz depremzedelerin sorunlarını çözmek” dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniyeli depremzedelerin yaşadıkları elektrik sorununa dikkat çekti. Kaya'nın konuştuğu Issızca köyü muhtarı, "Yerinde kimse gelip incelemedi, bizim ne çektiğimizi, zorluklarını görmediler. Artık kışa doğru gidiyoruz çadırlarımızda elektrik yok, konteyner yok. Konteyner talep ediyoruz, Osmaniye merkezdeki konteynerleri verebiliriz diyor ama biz köylüyüz birim burada tavuğumuz, ineğimiz, atımız var, bunlarla birlikte mi gideceğiz. Çocuklarımız üniversiteye hazırlanıyor, bizim çocuklarımıza ortam hazırlamamız lazım, bu çadırlarda ne kadar ortam hazırlayabiliriz" dedi. Kaya, konuyu taşıdığı TBMM Genel Kurulu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslenerek "Bizim derdimiz, sizin göreviniz depremzedelerin sorunlarını çözmek" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Osmaniye merkeze bağlı köylerde yaşanan elektrik sorununu gündeme getirdi. Kaya, Osmaniye'de köyleri ve dükkanları gezerek yurttaşların bu konudaki sorunlarını dinledi. Kaya'nın konuştuğu bir Osmaniyeli şunları söyledi:

"BENİM DEPREMDE EVİM YIKILDI, DİREKTEKİ ELEKTRİK YIKILMADI Kİ"

"Bu kadar deprem olmuş afet yaşanmış yine sesimizi çıkarmadık. Bu kadar yükün altından kalkması kolay değil dedik. Zam zamdır ama öbür taraflardan kimin eli kimin cebinde belli değil. Ahırı bozduk ev yaptık, benim direğimdeki kabloyu söküp sen nasıl benim aboneliğimi iptal edebilirsin. Benim depremde evim yıkıldı, direkteki elektrik yıkılmadı ki. Ben gideceğim 30-40 tane adamı buradan alacağım muvafakatname için notere. Her birinden bin lira desek 30-40 bin lira, bu parayı karşılayacak gücümüz yok ki bizim. Bu elektrik konusunda biz çok mağduruz."

"BÜROKRASİYİ AŞAMIYORSUNUZ"

Kaya da "Depremle beraber yerle bir olan Osmaniye'de köylerimiz de dahil maddi manevi deprem felaketini yaşayan vatandaşın işini kolaylaştırmalı bu hükümet. Devlete yük olmak istemiyorsunuz siz bana TOKİ'den ver gel sen yap da demiyorsunuz. Ben yapacağım diyorsunuz ama arsa tahsisi, resmi işlemler noktasında sorunlar yaşıyorsunuz ve bürokrasiyi aşamıyorsunuz" diye konuştu.

Issızca Köyü muhtarı da Kaya'ya şu sözlerle dert yandı:

"YERİNDE KİMSE GELİP İNCELEMEDİ, BİZİM NE ÇEKTİĞİMİZİ, ZORLUKLARINI GÖRMEDİLER"

"Yüzde 25'i gitti ilk depremden 3 sonra 15 tane çadır aldık. Belirli köyümüzün belirli noktalarına toplanma alanı olsun diye. Çadır gelmeyle iş bitmedi evlerimiz yıkıldı 124 tane evimizi yıktılar yıktıktan sonra daha fazla zorlanmaya başladılar ailelerimiz. Evleri yıkıyorlar elektrikleri kesiyorlar. Yaz günü soğuk su ihtiyacı oluyor, vantilatör, klima ihtiyacı bunun içinde, hastalarımız var. Elektrikler kesildiği için en fazla bu noktada vatandaşlar çok zorlandılar. Yerinde kimse gelip incelemedi, bizim ne çektiğimizi, zorluklarını görmediler. Artık kışa doğru gidiyoruz çadırlarımızda elektrik yok, konteyner yok. Konteyner talep ediyoruz, Osmaniye merkezdeki konteynerleri verebiliriz diyor ama biz köylüyüz birim burada tavuğumuz, ineğimiz, atımız var, bunlarla birlikte mi gideceğiz. Gidemeyiz, mecbur burada kalmak zorundayız. Çocuklarımız üniversiteye hazırlanıyor, bizim çocuklarımıza ortam hazırlamamız lazım, bu çadırlarda ne kadar ortam hazırlayabiliriz. Elektrik yok, evler yıkıldıktan sonra elektriğimizi kestiler. İnternet diyoruz kutu yok."

Ardından Asu Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıyarak TBMM Genel Kurulu'nda elektrik kesintileri yaşayan ve elektriklerini bağlatamayan köylülerin sorunlarını aktardı. Kaya, Genel Kurul'da şunları söyledi:

"BİZİM DERDİMİZ, SİZİN GÖREVİNİZ DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI ÇÖZMEK"

"Depremzede Osmaniye'mizin hepinize mesajı var. Genel Kuruldaki bütün milletvekillerimize bir soru sormak istiyorum: Aylarca, günlerce değil bir gün bile elektriğiniz kesilse ne yaparsınız? Diyelim ki şeker hastanız var insülininizi nerede saklarsınız, yiyecekleriniz nereye koyarsınız, cihaza bağlı hastanız varsa ne yaparsınız? Depremin üzerinden geçen sekiz ay sonrasında Osmaniye köylerinde, ata topraklarında yaşayan deprem nedeniyle evleri yıkılan, hayvanlarını satıp ahırlarını kendilerine 2 göz oda yapıp yaşamaya çalışan insanlarımız 'Elektrik bağlatamıyoruz' diyorlar. Hep bir bürokratik engel var. Bizim derdimiz, sizin göreviniz depremzedelerin sorunlarını çözmek. Ben buradan Osmaniye'deki köylerimizin sesi oluyor ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sesleniyorum: Elektriği özelleştirdiniz, faturalar arttı, vatandaşlar depreme kadar ses çıkarmadan borçlarını ödedi ama siz ahırda yaşamaya çalışan vatandaşa hayatı zindan ettiniz. Artık Osmaniye'nin depremzedelerinin, köylülerinin sesini duyun ve en temel yaşam ihtiyacı olan elektriklerinin bağlanması için bürokratik engelleri kaldırın."