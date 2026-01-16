Haberler

Osmaniye'de 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri olayın detaylarını ortaya koydu.

OSMANİYE'de işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 7 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 14 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında eski Toprakkale yolu üzerindeki askeriye önünde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şerit değiştiren hafif ticari aracın karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştığı, bir taksinin de kaza sonrası iki aracın arasından son anda geçtiği görüldü.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi