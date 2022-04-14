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Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İslam Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki giyim mağazasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm iş yerini kapladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Osmaniye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Bahçe, Güncel, Haberler

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