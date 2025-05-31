Osmaniye'de İş Yeri ve Evler Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
Düziçi ilçesinde iş yerlerine ve evlere ateş açılması sonucu yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yeri ve evlere ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri ve evlerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler 4 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.???????
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel