Osmaniye'de İş Yeri ve Evler Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de İş Yeri ve Evler Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düziçi ilçesinde iş yerlerine ve evlere ateş açılması sonucu yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yeri ve evlere ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri ve evlerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler 4 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Gözlerine inanamadı! İnternetten verdiği siparişi açınca şok yaşadı
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.