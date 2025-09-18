Osmaniye'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın 4. katında çalışan Mustafa Kızılaslan, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kızılaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel