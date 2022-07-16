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İnşaattan düşen işçi yaralandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir binanın yapımında çalışan Selçuk Yokuş (43) henüz belirlenemeyen nedenle inşaat boşluğuna düştü.

Yokuş'un arkadaşları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Yokuş, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

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