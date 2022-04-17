Osmaniye'de inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı
AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Düziçi ilçesinde girdikleri inşaattan demir çalmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.
Düziçi ilçesinde girdikleri inşaattan demir çalmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Ersin Şimşek - Güncel