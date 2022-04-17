Osmaniye'de inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Düziçi ilçesinde girdikleri inşaattan demir çalmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Düziçi ilçesinde girdikleri inşaattan demir çalmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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