Osmaniye'de İnşaat İşçisi İskeleden Düştü

Osmaniye'de çalışma yapılan 6 katlı bir binaya kurulan inşaat iskelesinden düşen işçi, emniyet kemeri sayesinde 3'üncü katta asılı kaldı. Düşerken demir iskelenin korkuluklarına çarpan işçi yaralandı.

Osmaniye'de çalışma yapılan 6 katlı bir binaya kurulan inşaat iskelesinden düşen işçi, emniyet kemeri sayesinde 3'üncü katta asılı kaldı. Düşerken demir iskelenin korkuluklarına çarpan işçi yaralandı.

Olay, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde tadilat yapılan bir binada meyana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan bir binada tadilat yapan inşaat işçisi Erdem Küçükgöçen (39) kurulan iskeleden düştü. Küçükgöçen, emniyet kemeri sayesinde 3'üncü katta asılı kaldı. Düşerken iskelenin metal korkuluklarına çarpan işçi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler, inşaat iskelesine çıkarak Küçükgöçen'i sabit şekilde tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekibi inşaat işçisini asılı kaldığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Küçükgöçen tedavi altına alındı. - OSMANİYE