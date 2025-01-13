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Cebelibereket Şehitlik Camisi Mayıs'ta İbadete Açılacak

Cebelibereket Şehitlik Camisi Mayıs'ta İbadete Açılacak
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Osmaniye'de inşa edilen Cebelibereket Şehitlik Camisi, Selçuklu mimarisiyle yapılmakta olup, mayıs ayında ibadete açılması planlanıyor. Camiyi yaptıran derneğin başkanı Mustafa Yılmazer, caminin bölgedeki büyük ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Osmaniye'de inşa edilen Cebelibereket Şehitlik Camisi mayısta ibadete açılacak.

Cebelibereket Şehitlik Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Yılmazer, gazetecilere, caminin bölgede büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Caminin Selçuklu mimarisi örnek alınarak yapıldığını dile getiren Yılmazer, "Kaba inşaatı tamamlanan caminin mayıs gibi ibadete açılması için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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