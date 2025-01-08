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Osmaniye'de İkinci El Dükkanında Yangın Çıktı

Osmaniye'de İkinci El Dükkanında Yangın Çıktı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde ve binadaki dairelerde hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde, iki katlı binanın zemin katında bulunan H.M.K'ye ait ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında iş yerinde ve binadaki dairelerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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