Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında O.A. idaresindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Barış Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü ve aynı araçta bulunan kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.