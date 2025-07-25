Osmaniye'de İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda, B.Ö. idaresindeki 80 AB 345 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 06 BTV 955 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K, C.O, Ü.T. ve Ö.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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