Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

'ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MÜDAHALESİNE RASTLANILMADI'

Osmaniye Valiliği, Veysel Ç. ve Eylül K.'nin otomobilde ölü bulunduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "20 Aralık günü saat 20.30 sıralarında Asri Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta, biri kadın biri erkek olmak üzere iki gencin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, her iki şahsın da kesici aletle hayatını kaybettiği, araç içerisinde bir adet bıçak bulunduğu, üçüncü şahıs müdahalesine ya da boğuşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Hayatını kaybeden şahısların E.E.K. ve V.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Mevcut bulgular birlikte değerlendirildiğinde, olayın iki gencin birlikte aldıkları karar doğrultusunda gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirme yapılmakta olup, konuya ilişkin adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.