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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, S.K'nin kullandığı otomobilin park halindeki bir araca çarpması sonucu meydana geldi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İkinci kaza ise Yusufizzettin köyünde meydana geldi ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Bu kazada da 2 kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.K'nin kullandığı 80 AAU 315 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde park halindeki 44 LH 679 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yusufizzettin köyünde de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 EF 425 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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