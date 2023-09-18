Osmaniye'de iki araçta gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama alanında şüphe üzerine iki ayrı araçta arama yaptı.

Aramada, iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.