Osmaniye'de icra memurlarıyla iş yerine hacze giden polis tabancayla yaralandı
Osmaniye'de bir iş yerine hacze giden icra memurlarıyla çıkan tartışmada polis memuru tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de, icra memurlarıyla bir iş yerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş yerine hacze giden icra memurları ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbedede, tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru M.K. (34) bacağından vuruldu.
Yaralı polis memuru, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.