Osmaniye'de İçme Suyu Borusu Patladı, Belediye Tepkilere Rağmen Tamir Edilmedi

Osmaniye'de Mevlana Mahallesi'nde patlayan içme suyu borusunun 1 haftadır tamir edilmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, belediyenin söz vermesine rağmen ekiplerin gelmediğini belirterek duruma isyan etti.

Osmaniye'de Mevlana Mahallesi 17110 sokakta patlayan içme suyu borusunun Osmaniye Belediyesi'nce 1 haftadır tamir edilmemesine vatandaşlar tepki gösterdi. Patlama sebebiyle asfalttan dışarıya sızan içme suyunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen mahalle sakini, "Diğer mahallelerde su sıkıntısı var, biz su içerisinde yüzüyoruz. Ekipler geldi, baktı, acil olduğunu ve hemen buraya bir ekip göndereceklerini söylediler, gittiler ve gelmediler. Bir haftadır bu su bu şekilde boşa akıyor yazıktır günahtır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi 17110 sokakta patlayan içme suyu borusunun 1 haftadır yapılmamasına vatandaş tepki gösterdi. Osmaniye Belediyesi'ni arayarak kayıt oluşturmalarına, ekiplerin gelip 'hemen müdahale edelim' demesine rağmen halen gelen gidenin olmadığını belirten mahalle sakini, "Suyumuz bir haftadır bu şekilde akıyor, belediye yetkililerini aradım, kayıt oluşturdum, aciliyetinin olduğunu da söyledim. Ekipler geldi, baktı, acil olduğunu ve hemen buraya bir ekip göndereceklerini söylediler, gittiler ve gelmediler. Bir haftadır bu su bu şekilde boşa akıyor yazıktır günahtır" ifadelerini kullandı.