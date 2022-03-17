Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yayla evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.K, T.A, B.M. ve Ü. B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 güneş enerjisi paneli, 1 akü, 1 cep telefonu ile muhtelif mutfak ve ev eşyaları ele geçirildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title