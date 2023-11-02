Osmaniye'de Hırsızlık ve Yaralama Suçlarından Aranan 4 Zanlı Yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık, kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan ve hapis cezası bulunan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

OSMANİYE'de hırsızlık, kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldular.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kasten yaralama ve yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. (26), hırsızlık suçundan aranan Ö.C.A. (21), kasten yaralama ve hırsızlık suçundan aranan F.A. (26) ve yaralama suçundan aranan Ö.A. (18) kaldıkları adreslere düzenlenen baskınlar sonucu yakalandı.

OPERASYON ANLARI KASK KAMERASINDA

Operasyon anları ise motosikletli polislerin kask kamerasına yansıdı. İkametlerde yapılan aramalarda ise suçta kullanılan, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif farklı çaplarda 40 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 4 zanlı, Osmaniye 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevlerine teslim edildi. (DHA)