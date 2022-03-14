Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaverpaşa Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu çaldığı araçla kaçmaya çalışan A.K'yi (25) yakaladı.
Otomobil sahibine teslim edildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel