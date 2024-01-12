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Osmaniye'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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Osmaniye'de birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE'de birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına aldığı 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen polis, sahte kimlik kullanıp tanınmamak için görünümünlerini değiştirerek, maymuncuk yardımıyla açtıkları birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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