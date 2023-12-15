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Osmaniye'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

15 Aralık 2023 14:36 Güncelleme: 14:38 Abone Ol

Osmaniye'de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.O. ve N.G. isimli kadın şüpheliler, polisin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 3'ü elektrikli, 4 çalıntı bisiklet ele geçirilen şüpheliler tutuklandı.