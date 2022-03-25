Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.S'nin Kadirli ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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