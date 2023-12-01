Osmaniye'de Hırsızlık Operasyonu: 7 Tutuklama

Osmaniye'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de hırsızlara yönelik Operasyon : 7 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan, ziynet ve elektronik eşyaları çaldıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda A.K. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 suç kaydı bulunan A.K. (33), 25 suç kaydı bulunan T.B. (37), 24 suç kaydı bulunan D.K.D. (34), 17 suç kaydı bulunan M.G. (27), 15 suç kaydı bulunan İ.G. (26), 9 suç kaydı bulunan S.D.C. (22), 7 suç kaydı bulunan B.Y. 7 kişi tutuklandı.