Osmaniye'de Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinin bahçesinde 30 kök Hint keneviri yetiştiren O.G. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde ihbar üzerine şüpheli O.G'ye ait ev ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada evin bahçesine 30 kök Hint keneviri ele geçirildi şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
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