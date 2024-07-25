Osmaniye'de Hint Keneviri Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kösepınarı köyünde yaşayan M.K'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde çok sayıda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevirler imha edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kösepınarı köyünde yaşayan M.K'nin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda evin bahçesinde çok sayıda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.
Ele geçirilen kenevirler imha edildi.