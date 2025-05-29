Osmaniye'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri yapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen program halk oyunları gösterisiyle başladı.

Skeçlerin de sahnelendiği etkinlikte, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkan Vekili Ali Toker tarafından yıl boyunca kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Remzi Beyoğlu, etkinlikte, düzenledikleri eğitimlerle insanların meslek sahibi olmasına önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme kurumlarının felsefesinin her zaman eğitim olduğunu belirten Beyoğlu, 18 alanda 131 kurs programı düzenlediklerini kaydetti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.