Osmaniye'de Haraç İsteyen Şüphelilere Operasyon: 5 Tutuklama

Osmaniye'de haraç istedikleri esnafı bıçakla yaralayıp iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Sanayi Sitesi'ndeki bir esnaftan haraç isteyen, vermemesi üzerine esnafı bıçaklayan ve iş yerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.