Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 80 KE 155 plakalı hafif ticari araç, aynı yönden gelen bisikletli Ali Cura'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın ektisiyle aracın ön camından içeri girerek sıkışan Cura, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Cura'nın durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel