Osmaniye'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: Sürücü Tutuklandı
Osmaniye'de polisin durdurduğu tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine S.A. idaresindeki tırı takibe alarak durdurdu.
Yapılan aramada tırın damperine gizlenmiş 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.