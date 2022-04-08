Osmaniye'de 2 milyon liralık gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi

OSMANİYE'de, jandarmanın baskın yaptığı depoda, piyasa değeri 2 milyon lira olan, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi, M.K. ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki depoda kaçak araç motorları bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese baskın yapan ekipler, şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. İş yerinin deposunda yapılan aramada, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen, farklı markalarda 185 araç motoru ele geçirildi. Hakkında adli işlem başlatılan M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.